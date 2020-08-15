Son dakika haberleri! Fındık bahçesinden evine dönerken otomobilin çarptığı kadın öldü
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Son dakika haberleri! Fındık bahçesinden evine dönerken otomobilin çarptığı kadın öldü

Son dakika gündem haberi: ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fındık bahçesinden evine giden Selma Cerrah (41), yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri! Fındık bahçesinden evine dönerken otomobilin çarptığı kadın öldü
15.08.2020 23:43 | Son Güncelleme: 16.08.2020 00:05

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fındık bahçesinden evine giden Selma Cerrah (41), yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Ören Mahallesi İzmirlioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Şirin (49) yönetimindeki 67 LM 477 plakalı otomobil, fındık bahçesinde çalışarak evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Selma Cerrah'a çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, ağır yaralanan Selma Cerrah'a ilk müdahalede bulundu. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selma Cerrah, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi Selma Cerrah'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ise  gözyaşlarına boğuldu.Sürücü Mustafa Şirin'in polislere verdiği ilk ifadesinde, yolun sağ şeridinden gittiği sırada ne olduğunu anlayamadığını ve yaralanan kadın için çevredekilerle birlikte 112 Acil'e haber verdiğini söyledi. Sürücü Mustafa Şirin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


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Kaynak: DHA

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