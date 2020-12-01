- Filistinli Samir, Eski Türk Hamamını Yeniden İnşa Ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

- Filistinli Samir, Eski Türk Hamamını Yeniden İnşa Ediyor

01.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:29

- Filistinli Samir, eski Türk hamamını yeniden inşa ediyor Batı Şeria'nın güneyindeki Filistin şehirlerinden biri olan El Halil (Hebron) kentinde, İsrail işgaline rağmen ayakta duran Naim Türk Hamamı, Filistin vatandaşı Samir Al-Qasrawi'nin kişisel çabalarıyla yeniden inşa ediliyor.

- Filistinli Samir, eski Türk hamamını yeniden inşa ediyor

EL HALİL - Batı Şeria'nın güneyindeki Filistin şehirlerinden biri olan El Halil (Hebron) kentinde, İsrail işgaline rağmen ayakta duran Naim Türk Hamamı, Filistin vatandaşı Samir Al-Qasrawi'nin kişisel çabalarıyla yeniden inşa ediliyor.

Batı Şeria'nın güneyindeki Filistin şehirlerinden biri olan El Halil kentinde, İsrail işgaline ve şehri kontrol etmeye yönelik tüm girişimlerine rağmen Naim Türk Hamamı yüzlerce yıldır ayakta duruyor. Naim Türk Hamamı'nı atalarından miras alan Filistin vatandaşı Samir Al-Qasrawi'nin, 2000 yılından beri kapalı olan hamamı yeniden inşa etme çalışmalarına başladı. Al-Qasrawi, işgalcilerin dayattığı kuralların El Halil kentinde birçok yerin kapatılmasına yol açtığını söyleyerek, hamamın sahip olduğu alanın bin 200 metre olduğunu belirtti. El-Qasrawi, Türkiye'ye hamamın yeniden inşası sürecinde kendisine destek olması için çağrıda bulundu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı

İsrailli işgalcilerin, 2000 yılında Filistinlilerin ayaklandığı İkinci İntifada'nın başında Naim Türk Hamamı'nı kapatmaya ilişkin bir girişimleri olmuştu. İsrail işgal kuvvetleri, kendi kontrolleri altında bulunan Al-Shuhada Caddesi tarafındaki ana girişini kapatarak hamama girişi tamamen yasaklamıştı.

- Filistinli Samir, Eski Türk Hamamını Yeniden İnşa Ediyor
- Filistinli Samir, Eski Türk Hamamını Yeniden İnşa Ediyor
- Filistinli Samir, Eski Türk Hamamını Yeniden İnşa Ediyor
- Filistinli Samir, Eski Türk Hamamını Yeniden İnşa Ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SARİ JARADAT

İlgili Haberler

İDDEF dünyanın dört bir yanına cami, mescit, medrese inşa ediyor
İDDEF dünyanın dört bir yanına cami, mescit, medrese inşa ediyor
Gebze'de yeni futbol sahasının inşasına başlandı
Gebze'de yeni futbol sahasının inşasına başlandı
Kasapoğlu: 'Gençlerimizin istediği lokasyonlara potaları inşa ediyoruz'
Kasapoğlu: "Gençlerimizin istediği lokasyonlara potaları inşa ediyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Alişan Sezen Aksu Ariana Grande İbrahim Büyükak
Spor Orhun Ene Serdar Aziz Caner Erkin Yılmaz Vural Samet Aybaba
Tüm Haberler Kar Pazar Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Filistinli Samir, Eski Türk Hamamını Yeniden İnşa Ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 16:29:40. #1.15#
title