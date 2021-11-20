Son dakika haberleri... Filistinli gruplardan İngiltere'nin Hamas'ı terör örgütü ilan etme adımına tepki

Filistinli gruplar, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in, Hamas'ın terör örgütü ilan edileceği yönündeki açıklamalarını kınadı.

Patel'in dün, Hamas'ın terör örgütü olarak ilan edileceği ve konunun parlamentoya taşınacağını açıklamasının ardından Filistinli gruplardan tepki geldi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararın, Filistin halkının meşru direnişini hedef aldığı ve İngiltere'nin Filistin halkına düşmanca tutumunun bir devamı olduğu ifade edildi.

FHKC, İngiltere'den, İsrail yanlısı söz konusu karardan ve Filistin halkına dönük düşmanlığından vazgeçmesini istedi.

İslami Cihad Hareketi ise kararı, "sadece Siyonist İsrail'e hizmet eden, adaletsiz ve düşmanca bir karar" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Direniş, Filistin halkının meşru hakkıdır ve adaletsiz ve iki yüzlü hükümetler ne kadar işgalciden yana olursa olsun Filistinli güçler bu hakkı kullanmaya devam edecektir." denildi.

Filistinli Mücahitler Hareketi de söz konusu kararın, Batı'nın Filistin halkına, davasına ve direnişine yönelik düşmanlığının bir parçası olduğunu ifade etti.

Hareket tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin İsrail yanlısı bu kararının, Filistin halkına karşı işlediği suçlara devam etmesi için İsrail'e fırsat verdiği dile getirildi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi de açıklamasında, kararı, Boris Johnson hükümetinin, İsrail ırkçılığı tarafgirliğini derinleştiren haksız bir karar olarak niteledi.

Kararın, adil barış fırsatını akamete uğrattığı, uluslararası hukuk ile Filistin halkının ulusal haklarını müdafaa hakkına yönelik bir saldırı ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in diktelerine boyun eğme olduğu anlamı taşıdığı kaydedildi.

Filistin Kurtuluş Cephesi de kararın, Filistin direnişinin bileşenlerinden birine yönelik ahlaki sınırların aşılması anlamına geldiğini dile getirdi ve İngiliz hükümetinden geri adım atmasını istedi.

Cephe ayrıca, İngiltere'den, hatasını düzeltmesini ve Filistin devleti ile Filistin halkının haklarını tanımasını talep etti.

İngiltere İçişleri Bakanı Patel, 19 Kasım'da, Hamas'ın terör örgütü olarak ilan edileceğini ve konunun parlamentoya taşınacağını açıklamıştı.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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