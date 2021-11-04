Son dakika haberleri... Filistinli çocuklar İsrail askerlerinin silahlarının gölgesinde yürüyerek okula varıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Yatta beldesine bağlı köyde yaşayan Filistinli çocuklar, etrafı Yahudi yerleşim birimleriyle çevrili köylerinden 5 kilometre uzaklıktaki okullarına, İsrail askerlerinin sözde "koruması" eşliğinde yerleşimcilerin saldırıları tehdidi altında yürüyerek gidiyor.

Tuba, Batı Şeria'da El Halil kentinin güneyindeki Yatta'ya bağlı 84 nüfuslu küçük bir köy. Köyde okul yok. Bu yüzden burada yaşayan 6 ila 16 yaşlarındaki 7 Filistinli çocuk, eğitim almak için 5 kilometre uzaklıktaki Tevane beldesine gitmek zorunda.

Köyün etrafının Yahudi yerleşim birimleriyle çevrili olması ve yerleşimcilerin saldırı ihtimali nedeniyle çocuklar, İsrail makamlarının 2004'te bölgedeki yerleşim birimlerinin inşasının ardından aldığı kararla okula İsrail askerlerinin eşliğinde gidiyor.

Herhangi bir araca binmelerine de müsaade edilmeyen çocuklar, toprak yoldan yazın kavurucu sıcaklar altında kışın ise çamurlara bata çıka yürüyerek okula varıyor.

İsrail askerleri, Yahudi yerleşimcilerden koruma gerekçesiyle askeri araç ve silahlarıyla çocuklara eşlik etse de çoğu kez yerleşimcilerin saldırıları karşısında kayıtsız kalıyorlar.

Yol üzerindeki yerleşimciler zaman zaman çocuklara sözlü ve fiziki saldırılarda bulunuyor. Çocuklara eşlik eden ve kendileri olmadan okula gitmelerine izin vermeyen askerler ise bu saldırılara engel olmuyor.

Toprak yoldaki yerleşim birimlerini geçtikten sonra ise çocuklara okula varıncaya dek yabancı aktivistler eşlik ediyor. Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıldan bu yana yabancı aktivistlerin bulunmaması nedeniyle onların yerini yerel aktivistler alıyor.

"Askerlerle yerleşimcilerin pek farkı yok"

Tuba'da yaşayan ve okul yolculuğuyla ilgili AA muhabirine konuşan 13 yaşındaki İsa Ali Avad, "İsrail askerleri bizi koruduğunu iddia ediyor. Ama gerçekte bunu yapmıyorlar. Askerlerle yerleşimcilerin pek farkı yok. Bazen askerlerin 'koruması' eşliğindeyken yerleşimciler bize taşla saldırıyorlar. Ama askerler hiçbir şey yapmıyor." dedi.

Avad, yerleşimcilerin askerlerin gözü önünde kendilerine küfür ve hakaret ettiğini, taciz ettiğini, askerlerin ise kayıtsız kaldığını söyledi.

Filistinli bir başka öğrenci Sucud Muhammed Avad da okula giderken yolda yerleşimcilerin kendilerine taşla saldırdığını, her gün onların saldırılarından endişe duyarak okula gittiklerini dile getirdi.

Sucud, okula sürekli geç kaldıklarını ama yerleşim birimleriyle çevrili bu yoldan başka bir alternatifleri olmadığını sözlerine ekledi.

"İsrail askerleri, suçluları yakalamak yerine öğrencileri çevreliyor"

Filistinli aktivist Basil el-Udre ise çocuklara Tevane yakınlarından itibaren okula gidene dek eşlik ettiğini belirtti.

Udre, "Tubalı öğrenciler, okula gelirken yerleşimcilerin saldırı ve tacizlerine maruz kalıyor. İsrail askerleri, suçluları yakalamak yerine öğrencileri çevreliyor. Öğrencileri askeri araç ve silahlar eşliğinde okula yürüyerek gitmek zorunda bırakıyorlar." diye konuştu.

Duruma tepki gösteren Udre, "Askerler çocukları korumak adına oradalar ama çocukları korumuyorlar. Hatta onların orada bulunuşu yerleşimcilere çocuklara ve aktivistlere saldırma cesareti veriyor. Askerler, yerleşimcileri ne tutukluyor ne gözaltına alıyor. Kimliklerini bile sormuyor. Bu şekilde çocukları nasıl korumuş oluyorlar? Çocukların evlerine baskın düzenleyen, evlerini yıkan, çocukları gözaltına alan askerler, onlara okula gidip gelirken eşlik ediyor!" ifadelerini kullandı.

Filistinli aktivist, ayrıca çocukların okula gitmek için bazen uzun süre askeri aracı beklediğini ve okula geç kaldığını aktardı.

Çocukların köyü Tuba ile okulun bulunduğu Tevane beldesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C bögesi"nde tamamen İsrail'in kontrolü altında bulunuyor.

İsrail yönetimi ile Filistin arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 660 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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