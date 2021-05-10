Son dakika haberleri | Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u çocuk olmak üzere...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u çocuk olmak üzere...

Son dakika haberleri | Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u çocuk olmak üzere...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u çocuk olmak üzere 20'ye yükseldiğini, 65 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u çocuk olmak üzere 20'ye yükseldiğini, 65 kişinin de yaralandığını açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu bildirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu bildirdi.
Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldı
Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Tarkan Özcan Deniz Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Töre Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u çocuk olmak üzere... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 22:26:13. #1.16#

title