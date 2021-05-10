Son dakika haberleri | Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u çocuk olmak üzere...

Edinilen son dakika haberine göre Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u çocuk olmak üzere 20'ye yükseldiğini, 65 kişinin de yaralandığını açıkladı.