Son dakika haberleri! Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 56 oldu
Son dakika dünya haberi: Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Gazze ve Doğu Kudüs'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiğini açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Gazze ve Doğu Kudüs'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin 14'ü çocuk, 5'i kadın toplamda 56 kişi olduğunu açıkladı. İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 335 Fİlistinlilinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı