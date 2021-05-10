Son dakika haberleri | Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 Filistinli şehit oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 Filistinli şehit oldu

Son dakika haberleri | Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 Filistinli şehit oldu
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıkladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Hastanesi'ne 3'ü çocuk 9 şehidin naaşının ve çok sayıda yaralının getirildiğini belirtti.

Patlamanın nedenine ilişkin bilgi vermeyen Kudra, olaya İsrail saldırılarının neden olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'ye bugün düzenlediği saldırıda "3 Hamas üyesinin öldürüldüğünü" duyurdu.

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

İsrail gazetesi: İsrail kabinesi Gazze'ye yönelik geniş çaplı hava saldırısına onay verdi
İsrail gazetesi: İsrail kabinesi Gazze'ye yönelik geniş çaplı hava saldırısına onay verdi
Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 3'ü çocuk 9 ölü
Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 3'ü çocuk 9 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Caner Cindoruk Nesrin Cavadzade
Spor Diego Gökhan Töre Metin Oktay Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 Filistinli şehit oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 20:54:08. #1.14#

title