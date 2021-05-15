Son dakika haberleri | Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı ICRC, DSÖ ve BM temsilcileriyle görüştü
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Son dakika haberleri | Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı ICRC, DSÖ ve BM temsilcileriyle görüştü

Son dakika haberleri | Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı ICRC, DSÖ ve BM temsilcileriyle görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberleri... Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Yousef Abu Reash, dün Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle iki ayrı toplantıda bir araya geldi.

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Yousef Abu Reash, dün Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle iki ayrı toplantıda bir araya geldi.

İsrail'in işgal altındaki Gazze'de sivillere yönelik ihlallerinin görüşüldüğü toplantıda Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Yousef Abu Reash, ICRC, DSÖ ve BM temsilcileriyle toplantı yaptı. ICRC'nin Gazze Şeridi'ndeki temsilcisi Maryam Moular ve DSÖ ofisinin Gazze Şeridi yöneticisi Bayan Sasha Potsoma ve BM özel koordinatörü Alberto Nata ile görüşen Bakan Yardımcısı Dr. Reash, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik ihlallerini aktardıklarını ifade etti.

   


Son dakika haberleri | Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı ICRC, DSÖ ve BM temsilcileriyle görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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