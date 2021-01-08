Son dakika haberleri! Filistin, Libya ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Son dakika haberleri! Filistin, Libya ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

08.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:06
Son dakika haberleri! Filistin, Libya ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Son dakika haberler... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saat içerisinde Filistin'de 23, Libya'da 10, Katar'da 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saat içerisinde Filistin'de 23, Libya'da 10, Katar'da 1 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 23 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 822 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar toplam ölenlerin sayısının 1707'ye ulaştığı, vaka sayılarının 164 bin 395'e yükseldiği belirtilirken, iyileşenlerin ise 145 bin 601 olduğu kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, 487 kişinin enfekte olduğu, 925 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1568'e, vaka sayısının 104 bin 2'ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 79 bin 193'e çıktığı ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği duyurulurken, 195 kişinin daha enfekte olduğu, 139 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Salgında bugüne kadar 246 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, son verilerle toplam vaka sayısı 145 bin 466'ya yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 142 bin 453'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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