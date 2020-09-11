Son dakika haberleri... Filistin Kurtuluş Örgütü: Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması Filistin davasına...
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Son dakika haberleri... Filistin Kurtuluş Örgütü: Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması Filistin davasına...

Son dakika gündem haberi... Filistin Kurtuluş Örgütü: Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesidir.

Son dakika haberleri... Filistin Kurtuluş Örgütü: Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması Filistin davasına...
11.09.2020 20:39 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:42

Filistin Kurtuluş Örgütü: Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesidir

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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