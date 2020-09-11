Son dakika haberleri... Filistin Kurtuluş Örgütü: Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması Filistin davasına... Son dakika gündem haberi... Filistin Kurtuluş Örgütü: Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesidir.

Filistin Kurtuluş Örgütü: Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesidir Kaynak: AA