Son dakika haberleri... Filistin, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki hastane saldırısını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Filistin, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki hastane saldırısını kınadı

27.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:42
Son dakika haberleri... Filistin, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki hastane saldırısını kınadı

Son dakika habere göre Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir devlet hastanesine baskın düzenlemesi ve 2 kişiyi plastik mermiyle yaralamasını kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir devlet hastanesine baskın düzenlemesi ve 2 kişiyi plastik mermiyle yaralamasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu saldırının, Cenevre Sözleşmeleri doğrultusunda uluslararası hukuk ve insancıl hukukun ihlali ve insanlığa karşı suç olduğu ifade edildi.

Saldırıdan İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bir dönemde sağlık merkezleri ve hastanelere dönük bu saldırıya, boyutuna uygun bir şekilde karşılık verilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "barbarca" olarak nitelenen saldırıya sessiz kalınmasının kabul edilemez olduğu ve bunun, işgalci devleti daha fazla ihlalde bulunmaya teşvik ettiği aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah Devlet Sağlık Kompleksi sahasına sabah saatlerinde göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Bakan Keyle, "hastanelerin ve sağlık hakkının kutsallığına saldırı" olarak nitelendirdiği olayda, plastik mermilerin isabet ettiği hamile bir kadın ile bir ambulans görevlisinin yaralandığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Hulusi Akar Özlem Zengin Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hande Erçel Bülent Ersoy Oktay Kaynarca
Spor Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Elazığ Deprem İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Filistin, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki hastane saldırısını kınadı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 16:49:48. #1.14#
title