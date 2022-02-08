Son dakika haberleri... Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi öldürmesini kınadı Açıklaması

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürmesini kınayarak, Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) soruşturma açmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nablus kentinde işgal güçleri tarafından işlenen ve üç gencin ölümüne yol açan, vahşi ve iğrenç sokak ortasında infaz suçunun en güçlü şekilde kınandığı" ifade edildi.

Olayı, "işgal kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen saha infazları dizisinin yeni bir halkası" olarak gördüğünü kaydeden Bakanlık, kurbanların, "kanun dışı şekilde, önceden verilen hükümlerle ve sahte bahanelerle öldürüldüğünü" vurguladı.

Açıklamada, "Bu suç, savunmasız Filistinli sivilleri bastıran ve istismar eden işgalin vahşetini ve ırkçılığını yansıtıyor." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, ayrıca, başta UCM olmak üzere uluslararası kurumlar ve ihtisas mahkemelerine, "sorumluluk alma" ve işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen "işgal suçlarıyla ilgili acilen soruşturma açma" çağrısında bulundu.

İşgal ve yasa dışı yerleşimler yoluyla "Filistin halkına karşı işlenen ihlal ve suçlara karşı uluslararası toplumun sessiz kalmasının bu suçlara perde çektiğine" işaret eden Bakanlık, Birleşmiş Milletler ve ABD yönetiminden İsrail'e ihlallerini durdurması için baskı yapmasını istedi.

Nablus'ta 3 Filistinlinin öldürülmesi

Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde 3 Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü bildirilmişti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları da İsrail özel kuvvetlerinin, Nablus'taki El-Mahfiye Mahallesi'ne sivil bir araçla baskın yaptığını ve Filistinlilerin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlediğini aktarmıştı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklama ise, öldürülen Filistinlilerin, "Nablus çevresinde bir dizi silahlı eylemde bulunan bir terör hücresinin 3 üyesi" olduğu ileri sürülmüştü.