Son dakika haberleri: Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
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Son dakika haberleri: Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

30.10.2020 23:04 | Son Güncelleme: 30.10.2020 23:08
Son dakika haberleri: Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Bir son dakika haberine göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili taziye mesajı gönderdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili taziye mesajı gönderdi.

Dost ve kardeş ülkeler Türkiye'de meydana gelen depremin ardından taziye ve destek mesajlarını göndermeye devam ediyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili taziye mesajı gönderdi. Abbas, mesajında "Türkiye'nin batısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan talihsiz depremin haberini büyük üzüntüyle takip ettik. Bu zor durumda kardeş Türkiye'nin yanındayız. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" dedi. - RAMALLAH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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