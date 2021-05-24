Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edildi.

İsrail işgali altındaki Filistin'in idari başkenti sayılan Ramallah'a resmi ziyaret gerçekleştiren Şukri, Ürdün'e ait bir helikopterle Ramallah'a geldi.

Şukri'yi taşıyan helikopter, Ramallah'taki Filistin Devlet Başkanlık Sarayı'nın avlusuna indi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, gelişinden kısa bir süre sonra Filistin Devlet Başkanlık Sarayı'nda Şukri'yi kabul etti.

Şukri, bugün Filistin meselesine kalıcı siyasi çözüm bulunması konusunu görüşmek üzer Ürdün'ün başkenti Amman'da da resmi temaslarda bulunmuştu.

İsrail'in Filistin'de yaptıklarının Mısır'ın Ürdün ile iletişim içinde olmasını gerektirdiğine dikkati çeken Şukri, ateşkese riayet edilmesi için uluslararası tutumun önemli olduğunu vurgulamıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Filistin Dışişleri Bakanlığı: Yahudilerin Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır
Filistin Dışişleri Bakanlığı: Yahudilerin Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Adem Büyük Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 15:57:46. #1.14#

title