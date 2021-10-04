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Son dakika haberleri... Filistin Devlet Başkanı Abbas, iki bakanın da bulunduğu İsrail heyetiyle görüştü

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Filistin Devlet Başkanı Abbas, iki bakanın da bulunduğu İsrail heyetiyle görüştü

Son dakika haberi: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ve Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej'in de yer aldığı İsrail heyetiyle görüştüğü bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ve Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej'in de yer aldığı İsrail heyetiyle görüştüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'ya gelen İsrail Sağlık Bakanı Horowitz ile Bölgesel İşbirliği Bakanı Frej'in beraberindeki heyeti, Ramallah'taki devlet başkanlığı konutunda kabul etti.

Abbas görüşmede, İsrail'in işgale ve Yahudi yerleşim birimleri inşa faaliyetlerine son vermesi, uluslararası meşruiyet kararları doğrultusunda adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Filistinlilerin evlerini yıkmaya ve Kudüs'ten sürmesine son vermesi gerektiğini kaydeden Abbas, İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumlara yönelik gerginliğin tırmandırılması ve uygulanan politika konusunda uyarıda bulundu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer alan Meretz Partisi üyelerinden oluşan İsrail heyeti de işgalin son bulması ve iki devletli çözümü destekleyen tutumlarını teyit ederek, güven köprüleri kurmak için ortak iş birliği yapılması gerektiğini belirtti.

Sol görüşlü Meretz Partisi, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını destekleyen ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı çıkan birkaç İsrail partisi arasında yer alıyor.

Abbas, 29 Ağustos'ta İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile Ramallah'ta bir araya gelmiş, görüşmede Filistin-İsrail ilişkilerinin ele alındığı ve ilişkilerin "tüm yönleriyle" masaya yatırıldığı açıklanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 12 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, iki taraf arasında diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olduğunu iletmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri... Filistin Devlet Başkanı Abbas, iki bakanın da bulunduğu İsrail heyetiyle görüştü - Haberler
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