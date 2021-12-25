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Son dakika haberleri | Filistin'de Kovid-19'un Omicron varyantı görülen kişi sayısı 23'e yükseldi

Son dakika haberleri | Filistin'de Kovid-19'un Omicron varyantı görülen kişi sayısı 23'e yükseldi
AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Filistin'de Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edilen kişi sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

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Filistin'de Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edilen kişi sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kemal eş-Şahra yaptığı yazılı açıklamada, 5 kişide daha Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiğini belirtti.

Şahra, endişeye yol açan yeni varyanta sahip vakaların tamamının işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan kentlerde görüldüğünü kaydetti.

Bir günde 177 vaka tespit edildi

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 177 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 4 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 52 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ilk Omicron varyantının 23 Aralık'ta ve yurt dışından gelen 3 kişide görüldüğünü duyurmuştu.

Kovid-19 salgınının başından bu yana nüfusu yaklaşık 5,2 milyon olan Filistin'de, 468 bin 443 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 4 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 3 bin 786 aktif vaka bulunuyor.

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AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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