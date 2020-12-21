Son dakika haberleri... Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 140 bini geçti
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Son dakika haberleri... Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 140 bini geçti

21.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:38
Son dakika haberleri... Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 140 bini geçti

Gelen son dakika haberine göre Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 artarak 1287'ye yükseldi, vaka sayısı da 140 bini geçti.

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 artarak 1287'ye yükseldi, vaka sayısı da 140 bini geçti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 31 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve 1514 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Yeni vakaların 1234'nün işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 280'inin de Gazze Şeridi'nde görüldüğünü kaydeden Keyle, 1596 kişinin ise iyileştiğini aktardı.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle toplam can kaybı 1287'ye, vaka sayısı da 140 bin 47'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 114 bin 16 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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