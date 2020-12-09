Son dakika haberleri | Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 117 bini aştı
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Son dakika haberleri | Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 117 bini aştı

09.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:04
Son dakika haberleri | Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 117 bini aştı

Son dakika haberler: Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 984'e, vaka sayısı da 117 bin 233'e yükseldi.

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 984'e, vaka sayısı da 117 bin 233'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 23 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1883 yeni vaka tespit edildiği, 1636 hastanın da iyileştiği belirtildi.

Söz konusu can kayıplarından 6'sının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 17'sinin ise işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te kaydedildiği aktarıldı.

Açıklamada, 84 kişinin ise durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Böylece mart ayından bu yana salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 984'e, vaka sayısının 117 bin 233'e yükseldiği, iyileşen sayısının da 89 bin 945'e ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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