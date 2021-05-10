Son dakika haberleri | Filistin Başbakanı'ndan "İsrail ırkçılığın en kötüsünü uyguluyor" açıklaması
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Son dakika haberleri | Filistin Başbakanı'ndan "İsrail ırkçılığın en kötüsünü uyguluyor" açıklaması

Son dakika haberleri | Filistin Başbakanı'ndan 'İsrail ırkçılığın en kötüsünü uyguluyor' açıklaması
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail yönetiminin Filistin topraklarında ırkçılığın en kötü biçimini uyguladığını belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail yönetiminin Filistin topraklarında ırkçılığın en kötü biçimini uyguladığını belirtti.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre Iştiyye, Filistin'deki 58 büyükelçi, konsolos ve diplomatik temsilci ile Ramallah'taki Başbakanlık binasında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Riyad Mansur'un da hazır bulunduğu görüşmede Iştiyye, Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin evlerini tahliye etmeye zorlanmasının hukuki değil siyasi bir mesele olduğunu ve İsrail yargısının da siyaset tarafından yönlendirildiğini kaydetti.

İsrail yönetiminin, Filistin topraklarında ırkçılığın en kötü biçimini uyguladığını vurgulayan Iştiyye, uluslararası toplumu, İsrail'in Kudüs'teki ihlallerinin ve Şeyh Cerrah'taki tehcir planının durması için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Iştiyye, "Kudüs'te yaşanan olaylar ve halkın sömürgeciye karşı ayaklanması, kutsal kentin Filistinliler için taşıdığı ehemmiyeti ortaya koydu ve Filistin meselesini dünyanın ilk sırasına yerleştirdi." ifadesini kullandı.

Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, bu sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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