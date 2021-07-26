Son dakika haberleri... Filistin Başbakanı Iştiyye'den BM'ye "Filistin ile ilgili kararları uygulayın" çağrısı

Bir son dakika haberine göre Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Birleşmiş Milletleri (BM) "Filistin ile ilgili kararlarını uygulamaya" davet etti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Birleşmiş Milletleri (BM) "Filistin ile ilgili kararlarını uygulamaya" davet etti.

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 28 Temmuz Çarşamba günü İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri ve Gazze Şeridi'nde devam eden ablukası ile Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da süren saldırıları ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların çektiği acıları tartışacağını" söyledi.

Yahudi yerleşimciler ile İsrail askerlerinin son haftalarda işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki saldırı ve ihlallerine dikkati çeken Iştiyye, BMGK ile BM'ye "Filistin ile ilgili kararlarını uygulaması" çağrısında bulundu.

- Iştiyye'den Yahudi yerleşim birimlerine ürün satmayı durduran ABD'li şirkete övgü

Öte yandan Filistin Başbakanı, ABD merkezli Ben&Jerry's dondurma şirketinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde "etik kaygılar nedeniyle" ürünlerinin satışını durdurma kararı almasını takdir etti.

Iştiyye, Arap ve İslam dünyası ile Filistin davasını destekleyen tüm halklara "Ben&Jerry's şirketine destek verme" çağrısı yaparak, uluslararası şirketleri "Ben&Jerry's"i örnek almaya davet etti.

Ben&Jerry's dondurma şirketi, 19 Temmuz'da Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde ürünlerinin satışını "etik kaygılar nedeniyle" durduracağını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise Ben & Jerry's şirketinin söz konusu kararına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dondurma çok ancak bir tane devletimiz var." ifadesini kullanmıştı.

Şirketin kendisini "İsrail karşıtı dondurmalar" olarak markalamaya karar verdiğini iddia eden Bennett, bunun "ahlaki açıdan yanlış bir karar" olduğunu savunmuştu.

Birçok Batılı ülke ve şirket, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili şirketleri ya da Filistin topraklarında inşa edilen bu yerleşim birimlerine ait ürünleri boykot ediyor.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat