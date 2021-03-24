Son dakika haberleri... Filistin Başbakanı: "İsrail'deki partilerin programları, barış sürecinde hiçbir ortağın olmadığını gösteriyor"
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Son dakika haberleri... Filistin Başbakanı: "İsrail'deki partilerin programları, barış sürecinde hiçbir ortağın olmadığını gösteriyor"

24.03.2021 21:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:06
Son dakika haberleri... Filistin Başbakanı: 'İsrail'deki partilerin programları, barış sürecinde hiçbir ortağın olmadığını gösteriyor'

Son dakika haberler: Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, barış süreci yürütmek için İsrail'de siyasi bir ortaklarının olmadığını belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, barış süreci yürütmek için İsrail'de siyasi bir ortaklarının olmadığını belirtti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde su arıtma tesisinin açılışında konuşan Iştiyye, İsrail'de dün düzenlenen seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlk sonuçlara göre İsrail'de siyasetin aşırı sağın etkisinde olduğunu belirten Iştiyye, uluslararası toplumun "İsrail'in Filistinlilerin toprağına, suyuna ve mal varlığına yönelik saldırısını durdurması gerektiğini" ifade etti.

Iştiyye, İsrail'deki siyasi partilere ilişkin değerlendirmesinde ise, "Bu partilerin siyasi programları, barış sürecinde hiçbir siyasi ortağın olmadığını gösteriyor." dedi.

Iştiyye, Filistin yönetiminin "ciddi ve gerçek bir barış yolunda ortaklık" konusunda hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

İsrail'de dün yapılan seçimlerin sayımları devam ederken, kesin olmayan sonuçlara göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un dahil olduğu sağ blok koalisyonu kurabilecek sayının altına düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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