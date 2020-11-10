Son dakika haberleri | Filistin Başbakanı Eştiye'den "ABD'nin yeni yönetimiyle ciddi bir siyasi çalışma yapılması" çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Son dakika haberleri | Filistin Başbakanı Eştiye'den "ABD'nin yeni yönetimiyle ciddi bir siyasi çalışma yapılması" çağrısı

10.11.2020 01:49 | Son Güncelleme: 10.11.2020 01:52
Son dakika haberleri | Filistin Başbakanı Eştiye'den

Son dakika haberleri: Filistin Başbakanı Muhammed Eştiye, ABD seçimlerinin yeni bir realite ortaya çıkardığını belirterek yeni yönetimle Filistin sorununun çözülmesi için ciddi bir siyasi çalışma yürütülmesi çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanı Muhammed Eştiye, ABD seçimlerinin yeni bir realite ortaya çıkardığını belirterek yeni yönetimle Filistin sorununun çözülmesi için ciddi bir siyasi çalışma yürütülmesi çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Eştiye, telekonferans yoluyla Arap Avrupa Zirve Diyalog Toplantısı'na katıldı.

"Beyaz Saray'a yeni ABD Başkanı'nın gelişinden dolayı BM kararlarına ve uluslararası hukuka dayalı yeni bir siyasi çalışma yürütmek gerekir" ifadesini kullanan Eştiye, işgal son bulana ve devlet kurulana kadar yeni yönetimle ciddi bir siyasi çalışma yapılması çağrısında bulundu.

Eştiye, Filistin halkının işgal, iltica ve insan hakları ihlalleri nedeniyle oldukça büyük sıkıntılar çektiğine dikkati çekerek işgalin sona erme ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kabul edilme vaktinin geldiğini belirtti.

Başta gayrimeşru yerleşim ve eski tutukluların serbest bırakılmamasında ısrar gibi bir dizi sebepten dolayı Filistin yönetimi 2014'te İsrail ile müzakereleri durdurma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

İlgili Haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin yeni Başkanı Biden'ı tebrik etti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin yeni Başkanı Biden'ı tebrik etti
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'nin yeni Başkanı Biden'a tebrik
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'nin yeni Başkanı Biden'a tebrik
Son dakika haberleri... Çin: 'Yeni ABD yönetimiyle ilişkileri doğru yolda ilerletmeyi umuyoruz'
Son dakika haberleri... Çin: "Yeni ABD yönetimiyle ilişkileri doğru yolda ilerletmeyi umuyoruz"

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Kamala Harris Devlet Bahçeli Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Mumcu Timur Selçuk Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Tisserand Okan Buruk Eddie Newton Nacer Chadli Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa Ak Parti Fenerbahçe Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Filistin Başbakanı Eştiye'den "ABD'nin yeni yönetimiyle ciddi bir siyasi çalışma yapılması" çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 01:54:00. #1.14#
title