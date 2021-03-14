Son dakika haberleri! Filistin Barosu, davalara girmeyi bir hafta daha askıya aldı

Son dakika haberler: Filistin Barosu, Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'ın yargı alanında kanun hükmündeki kararnamelerinden (KHK) dolayı davalara girmeme eylemini bir hafta daha uzattığını duyurdu.

Filistin Barosu, Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'ın yargı alanında kanun hükmündeki kararnamelerinden (KHK) dolayı davalara girmeme eylemini bir hafta daha uzattığını duyurdu.

Barodan yapılan açıklamada, istisnalar dışında bugünden itibaren perşembe günü sonuna kadar mahkemelerde davalara girilmeyeceği belirtildi.

Baro daha önce, Abbas'ın 11 Ocak'ta aldığı KHK'leri "yargı bağımsızlığını ihlal" ve "yargı üzerinde kontrolü arttırma çabası" olarak değerlendirmişti.

Abbas'ın, KHK'leri, "yeni mahkemelerin oluşturulmasını, iki seviyede bağımsız bir idari yargı kurulmasını ve yargı kanununda değişikliğin yanı sıra 6 hakimin erken emekliliğe ayrılmasını, bazı hakimlerin ise terfi ettirilmesini" içeriyor.

Filistin Barosunun yanı sıra ülkede, insan hakları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu, ilgili KHK'lerin, yapılması planlanan seçimler öncesinde çıkarılmasına da dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız