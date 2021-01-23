Son dakika haberleri... Filipinler'de uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada 13 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Filipinler'de güvenlik güçlerinin düzenlediği uyuşturucuyla mücadele operasyonu sırasında çıkan çatışmada biri polis 13 kişinin öldüğü bildirildi.

Filipinler'de güvenlik güçlerinin düzenlediği uyuşturucuyla mücadele operasyonu sırasında çıkan çatışmada biri polis 13 kişinin öldüğü bildirildi.

New York Times'ın haberine göre, güvenlik güçleri, Mindanao Adası'nın Sultan Kudarat şehrinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Çatışmada, uyuşturucu kaçakçısı olduğundan şüphelenilen 12 kişi ve 1 polis yaşamını yitirdi.

Yetkililer, arama emriyle bölgeye intikal eden güvenlik güçlerine ateş açılması üzerine çatışma çıktığını ve olayda 2 polisin de yaralandığını açıkladı.

Söz konusu çatışma, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelesinde yıl başından bu yana "en kanlı uyuşturucu operasyonu" olarak kayıtlara geçti.

2016'dan itibaren 5 bin 800'den fazla şüpheli öldürüldü

Duterte'nin 2016'da göreve geldiğinden bu yana yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında bugüne dek 5 bin 800'den fazla şüpheli öldürülmüş, yaklaşık 256 bin şüpheli gözaltına alınmıştı.

İnsan hakları savunucuları, ölümlerin çoğunun "yargısız infaz" niteliğinde olduğunu iddia ederken, Duterte ve diğer yetkililer, yalnızca güvenlik güçlerine silahla mukavemet gösteren şüphelilerin öldürüldüğünü savunmuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcıları, Duterte hakkındaki şikayetler üzerine "insanlığa karşı suç" iddialarını araştırmak için iki ön soruşturma başlatmıştı.

Duterte, soruşturmalar üzerine ülkesini UCM'den çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın