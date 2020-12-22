Son dakika haberleri... Filipinler'de maden ocağında heyelan: 3 ölü, 7 kayıp

Filipinler'in Cebu eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonucu 3 madenci yaşamını yitirdi, 7 madenciye ulaşılamıyor.

Filipinler'de yayın yapan Inquirer Net'te yer alan habere göre, ülkede etkili olan Vicky Tayfunu'nun getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle Cebu'nun Toledo kentindeki bir maden ocağında heyelan meydana geldi.

Yetkililer 3 madencinin hayatını kaybettiğini, 7 madencinin de kaybolduğunu bildirdi.

Filipinler'in Luzon Adası'nda hafta sonu şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Filipinler'de son dönemde etkili olan tayfunlar

Filipinler'de ekim sonunda etkili olan Molave Tayfunu nedeniyle 22, kasım başında da Goni Tayfunu'nda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

"Yılın en güçlü tayfunu" olduğu belirtilen Goni nedeniyle Luzon Adası'nda yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Ülkeyi yine kasımda vuran Vamco Tayfunu'nun yol açtığı sellerde de 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik