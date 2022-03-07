Son dakika haberleri! Filipinler'de cinsel rıza yaşı 12'den 16'ya çıkarıldı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, cinsel ilişki için rıza yaşını 12'den 16'ya çıkaran yasaya imza attı.

Rappler sitesinin haberine göre, Başkanlık Ofisi, tecavüze ve cinsel istismara karşı daha güçlü koruma sağlayan ve cinsel ilişki için rıza yaşını 12'den 16'ya yükselten 116481 sayılı Cumhuriyet Yasasını (RA) yayınladı.

Yeni yasa kapsamında 16 yaşından küçük bir çocukla cinsel ilişkiye giren herhangi bir yetişkin tecavüzle suçlanacak.

Kanun, 16 yaşından küçüklerle cinsel ilişkisi olan kişileri, "taraflar arasındaki yaş farkının üç yıldan fazla olmadığı" durumlarda, taciz edici ve istismar edici olmaması kaydıyla cezai sorumluluktan muaf tutuyor.

Ancak bu istisna mağdurun 13 yaşından küçük olması durumunda geçerli sayılmıyor.

Filipinler'de daha önce cinsel rıza yaşı olan 12, Güney Doğu Asya'nın en düşük yaşı, dünyanın ise en düşük yaşlarından biriydi.