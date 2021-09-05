Son dakika haberleri | Fileye dolanıp mahsur kalan kediyi itfaiye kurtarıldı
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Son dakika haberleri | Fileye dolanıp mahsur kalan kediyi itfaiye kurtarıldı

Son dakika haberleri | Fileye dolanıp mahsur kalan kediyi itfaiye kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Muğla'nın Fethiye ilçesinde oyun parkındaki fileye dolanıp mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde oyun parkındaki fileye dolanıp mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Tuzla Mahallesi 594 sokakta bulunan bir çok oyun parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuk oyun parkında bulunan futbol sahasındaki kalenin filelerinin arasına giren kedi filelere dolanarak mahsur kaldı. Kedinin filelerden kurtulmaya çalıştığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri kedinin dolandığı fileyi keserek kediyi kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlenen kedi, ekiplerin çalışmalarının ardından kaçarak bölgeden uzaklaştı. - MUĞLA

Son dakika haberleri | Fileye dolanıp mahsur kalan kediyi itfaiye kurtarıldı
Son dakika haberleri | Fileye dolanıp mahsur kalan kediyi itfaiye kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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