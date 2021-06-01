Son dakika haberleri | Fildişi Sahili'nin sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Gbagbo, 17 Haziran'da ülkesine dönüyor
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Son dakika haberleri | Fildişi Sahili'nin sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Gbagbo, 17 Haziran'da ülkesine dönüyor

Son dakika haberleri | Fildişi Sahili'nin sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Gbagbo, 17 Haziran'da ülkesine dönüyor
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Fildişi Sahili'nin eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo, sürgünde bulunduğu Belçika'dan ülkesine dönecek.

Fildişi Sahili'nin eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo, sürgünde bulunduğu Belçika'dan ülkesine dönecek.

Gbagbo'nun partisi Fildişi Halk Cephesi (FPI) Genel Sekreteri Assoa Adou tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 10 yıldır ülke dışında bulunan Gbagbo'nun 17 Haziran'da Fildişi Sahili'ne döneceğini duyurdu.

Brüksel'de sürgünde bulunan Gbagbo insanlığa karşı suç işlemekle yargılanmıştı.

UCM Temyiz Dairesi, 31 Mart'ta, eski Cumhurbaşkanı Gbagbo ve eski Gençlik Bakanı Charles Ble Goude hakkında 2019'da verilen beraat kararlarını onamıştı.

Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, 11 Mayıs'ta, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkındaki beraat kararını onamasının ardından 76 yaşındaki Gbagbo'nun ülkeye dönmekte özgür olduğunu duyurmuştu.

İnsanlığa karşı suçlardan beraat

Gbagbo, 2010'daki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettikten sonra uluslararası baskılara rağmen görevini, seçimi kazanan Ouattara'ya devretmeyince ülkede çatışma çıkmıştı.

Gbagbo ile Ouattara taraftarları arasındaki çatışmalarda, yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.

Fildişi Sahili makamları tarafından 2011'de yakalanarak Lahey'deki mahkemeye teslim edilen Gbagbo ve Goude, cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle cinayet, tecavüz, işkence ve insanlığa karşı suç işlemek gibi suçlamalarla yargılanmıştı.

UCM, insanlığa karşı suç işlemekten yargılanan ilk cumhurbaşkanı Gbagbo ve Goude hakkında, 15 Ocak 2019'da, savcılık tarafından olaylarla ilgili yeterli delil sunulamadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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