Son dakika haberleri! Fildişi Sahili'nde çıkan çatışmalarda en az 4 kişi öldü Son dakika gelişmesine göre Fildişi Sahili'nde devlet başkanlığı seçimlerinin yaklaşmasıyla çıkan çatışmalarda şu ana kadar en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Fildişi Sahili'nde devlet başkanlığı seçimlerinin yaklaşmasıyla çıkan çatışmalarda şu ana kadar en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Afrika ülkelerinden Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Devlet Başkanı Alassane Ouattara'nın seçimlerde yeniden aday olacağını açıklamasının ardından ülkede çatışmalar çıktı. Ouattara'nın üçüncü kez devlet başkanlığını adaylığını koyması sonrası muhalefet ve sivil toplum örgütleri halkı sokağa davet ederken, hükümet ise toplantılara yasak getirdi. Çarşamba günü başlayan çatışmalarda bugüne kadar en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Daoukro kenti ise çatışmaların en büyüğüne sahne oldu. Başkan Ouattara taraftarları ile muhalifler şehri savaş alanına çevirdi. Başkent Abidjan'da ise göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Göstericiler, Ouattara'nın üçüncü kez devlet başkanlığına aday olmasının Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü. Gösteriler sırasında polis ülkenin milli marşını söyleyen bir grup kadını gözaltına aldı. Ülkenin en büyük ikinci kenti olan San Pedro'da kadınlardan oluşan bir grup ana yolu işgal ederken, ülkenin Doğusunda yer alan Abengourou-Agnibilekro yolunu ise muhalifler ağaçları keserek trafiğe kapatmaya çalıştı.

Öte yandan Ouattara'nın 2010'da devlet başkanı seçilmesinin ardından ülkede yaşanan krizler nedeniyle çıkan olaylarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA