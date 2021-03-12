Son dakika haberleri! Fildişi Sahili'nde Başbakan Bakayoko'nun vefatı nedeniyle 8 günlük ulusal yas ilan edildi

Fildişi Sahili'nde, Başbakan Hamed Bakayoko'nun 10 Mart'ta hayatını kaybetmesinin ardından 8 günlük ulusal yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara imzalı genelge ile Bakayoko'nun yaşamını yitirmesi nedeniyle ülkede 8 günlük yas ilan edildiği duyuruldu.

Sağlık sorunları nedeniyle 18 Şubat'ta özel uçakla Paris'e giden 56 yaşındaki Bakayoko, 6 Mart'ta deneysel bir kanser tedavisi için Fransa'dan Almanya'ya nakledilmiş, 10 Mart'ta Almanya'da hayatını kaybetmişti.

Bakayoko'nun durumunun ağırlaşması üzerine Devlet Bakanı Patrick Achi "Geçici Başbakan" olarak görevlendirilmişti.

Aynı zamanda Savunma Bakanı olan Bakayoko'nun bu görevine de hükümetten Tene Brahima Ouattara'nın vekalet edeceği belirtilmişti.

Selefi de temmuzda hayatını kaybetmişti

Bakayoko'nun selefi Amadou Gon Coulibaly de tedavi için gittiği Fransa'dan döndükten kısa süre sonra 8 Temmuz 2020'de yaşamını yitirmişti.

31 Ekim 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Coulibaly'nin ölümü ülkede şok etkisi yaratmıştı.

Coulibaly'nin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ouattara, 3'üncü dönemine devam etme kararı alarak aday olmuş ve seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan