Son dakika haberleri! Fildişi Sahili'nde Başbakan Bakayoko'nun vefatı nedeniyle 8 günlük ulusal yas ilan edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri! Fildişi Sahili'nde Başbakan Bakayoko'nun vefatı nedeniyle 8 günlük ulusal yas ilan edildi

12.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:56
Son dakika haberleri! Fildişi Sahili'nde Başbakan Bakayoko'nun vefatı nedeniyle 8 günlük ulusal yas ilan edildi

Son dakika haberleri: Fildişi Sahili'nde, Başbakan Hamed Bakayoko'nun 10 Mart'ta hayatını kaybetmesinin ardından 8 günlük ulusal yas ilan edildi.

Fildişi Sahili'nde, Başbakan Hamed Bakayoko'nun 10 Mart'ta hayatını kaybetmesinin ardından 8 günlük ulusal yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara imzalı genelge ile Bakayoko'nun yaşamını yitirmesi nedeniyle ülkede 8 günlük yas ilan edildiği duyuruldu.

Sağlık sorunları nedeniyle 18 Şubat'ta özel uçakla Paris'e giden 56 yaşındaki Bakayoko, 6 Mart'ta deneysel bir kanser tedavisi için Fransa'dan Almanya'ya nakledilmiş, 10 Mart'ta Almanya'da hayatını kaybetmişti.

Bakayoko'nun durumunun ağırlaşması üzerine Devlet Bakanı Patrick Achi "Geçici Başbakan" olarak görevlendirilmişti.

Aynı zamanda Savunma Bakanı olan Bakayoko'nun bu görevine de hükümetten Tene Brahima Ouattara'nın vekalet edeceği belirtilmişti.

Selefi de temmuzda hayatını kaybetmişti

Bakayoko'nun selefi Amadou Gon Coulibaly de tedavi için gittiği Fransa'dan döndükten kısa süre sonra 8 Temmuz 2020'de yaşamını yitirmişti.

31 Ekim 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Coulibaly'nin ölümü ülkede şok etkisi yaratmıştı.

Coulibaly'nin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ouattara, 3'üncü dönemine devam etme kararı alarak aday olmuş ve seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Ümit Özdağ Pervin Buldan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Nükhet Duru Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Fildişi Sahili'nde Başbakan Bakayoko'nun vefatı nedeniyle 8 günlük ulusal yas ilan edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:57:34. #1.15#
title