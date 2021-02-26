Son dakika haberleri... Fildişi Sahili, COVAX'ın aşı gönderdiği ikinci ülke oldu
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Son dakika haberleri... Fildişi Sahili, COVAX'ın aşı gönderdiği ikinci ülke oldu

26.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:54
Son dakika haberleri... Fildişi Sahili, COVAX'ın aşı gönderdiği ikinci ülke oldu

Son dakika haberi... Fildişi Sahili, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını alan ikinci ülke oldu.

Fildişi Sahili, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını alan ikinci ülke oldu.

COVAX kapsamında, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından temin edilen 504 bin AstraZeneca/Oxford aşısı Abidjan'a ulaştı.

Ulusal aşılama kampanyasının ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor.

Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip Fildişi Sahili'ne yıl sonuna kadar COVAX kapsamında 2 milyon 40 bin doz aşı gönderilecek.

Fildişi Sahili'nde 35 bin 650 kişi Kovid-19'a yakalanmış, salgında 188 kişi hayatını kaybetmişti.

Gana, dün COVAX tarafından gönderilen 600 bin doz aşıyı teslim almış ve programdan faydalanan ilk ülke olmuştu.

Afrika'ya aşı dağıtımı gelecek yıllara sarkabilir

Toplum bağışıklığı için nüfusun yüzde 20'sinin aşı olması gerektiği belirtilse de yaşam süresinin kısa ve kronik hastalıkların sık görüldüğü Afrika'da toplum bağışıklığının yüzde 60 ile sağlanabileceği kaydediliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 10 ülkenin halihazırda üretim ve teslimatında sıkıntılar yaşanan aşı stokunun yüzde 75'ini kullandığının altını çizerek aşı dağıtımının adil yürümediğini dile getirmişti.

Gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarından fazla aşı alması nedeniyle, COVAX dahilinde Afrika'ya yıl sonuna kadar ulaştırılma sözü verilen 700 milyon doz aşının teslimatının gelecek yıllara sarkabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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