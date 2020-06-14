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Son dakika haberleri | FIFA, Türkiye'deki yaz transfer döneminin tarihlerini açıkladı

Son dakika haberlerine göre Türkiye'de futbol yaz transfer dönemi, 1 Temmuz'da başlayacak ve 22 Eylül'de sona erecek.

Son dakika haberleri | FIFA, Türkiye'deki yaz transfer döneminin tarihlerini açıkladı
14.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:37

Türkiye'de futbol yaz transfer dönemi, 1 Temmuz'da başlayacak ve 22 Eylül'de sona erecek.

FIFA, koronavirüs pandemisi nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı yeni transfer takvimini açıkladı. FIFA'nın resmi internet sitesinden paylaşılan tabloda, Türkiye'de yaz transfer döneminin 1 Temmuz ile 22 Eylül tarihleri arasında açık olacağı kaydedildi. Öte yandan Türkiye'de devre arası transfer dönemi ise 1 Ocak ile 28 Ocak 2021 tarihleri arasında açık olacak.

Avrupa'nın 5 büyük ligindeki transfer başlangıç ve bitiş tarihleri ise şu şekilde: İngiltere: 19 Haziran - 10 Eylülİspanya: 1 Temmuz - 14 EylülFransa: 1 Temmuz - 18 Eylülİtalya: 1 Temmuz - 2 Eylül

Almanya: 1 Temmuz - 2 Eylül


Kaynak: DHA

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