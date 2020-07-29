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Son dakika haberleri | FIFA'dan paydaşlarına 1,5 milyar dolarlık destek

Son dakika haberleri... FIFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaşanan ekonomik problemler nedeniyle paydaşlarına 1,5 milyar dolarlık destek verecek.

Son dakika haberleri | FIFA'dan paydaşlarına 1,5 milyar dolarlık destek
29.07.2020 22:03 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:50

FIFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaşanan ekonomik problemler nedeniyle paydaşlarına 1,5 milyar dolarlık destek verecek.

FIFA'dan yapılan açıklamada, salgından dolayı yaşanan ekonomik problemler nedeniyle 211 federasyon ve 6 konfederasyona 1,5 milyar dolarlık destek verileceği duyuruldu.

Ödemelerden, kadın ve erkek profesyonel futbolunun yanı sıra genç futbol organizasyonlarının da hibe veya kredi yoluyla yararlanabileceği belirtildi.

Federasyonlara, futbolu koruması ve yeniden başlatabilmesi için 1 milyon dolar hibe edileceği, 5 milyon dolara kadar faizsiz kredi hakkı verileceği aktarıldı. Her federasyonun ayrıca kadın futbolu için 500 bin dolarlık ek hibe alabileceği bildirildi.

Konfederasyonlara ise 2'şer milyon dolar hibe verileceği ve 4 milyon dolara kadar faizsiz kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino karara ilişkin, "Bu yardım planı, eşi benzeri görülmemiş zamanlarda futbolun gösterdiği bağlılık ve dayanışmanın harika bir örneği." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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