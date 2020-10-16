Son dakika haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Kozmik Oda" kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.
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Son dakika haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Kozmik Oda" kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

16.10.2020 23:11 | Son Güncelleme: 16.10.2020 23:16

Son dakika politika haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Kozmik Oda" kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Kozmik Oda" kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 28 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 1 ay ile 10 yıla kadar hapis cezası verdi.

Son dakika haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'Kozmik Oda' kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.
Son dakika haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'Kozmik Oda' kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.
Son dakika haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'Kozmik Oda' kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.
Son dakika haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'Kozmik Oda' kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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