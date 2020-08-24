Son dakika haberleri | FETÖ şüphelisi sunucu adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İzmit'te yakalanan eski Bugün TV sunucusu Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi.
24.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:39
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İzmit'te yakalanan eski Bugün TV sunucusu Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 22 Ağustos'ta İzmit'te saklandığı evde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp İstanbul'a sevk edilen Erhan Akkuş'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından zanlı Akkuş, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA