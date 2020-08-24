Son dakika haberleri... FETÖ ŞÜPHELİSİ ERKAN AKKUŞ'A TUTUKLAMA TALEBİ
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Son dakika haberleri... FETÖ ŞÜPHELİSİ ERKAN AKKUŞ'A TUTUKLAMA TALEBİ

Son dakika habere göre FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranırken İzmit'te yakalanan eski Bugün TV sunucusu Erkan Akkuş, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Son dakika haberleri... FETÖ ŞÜPHELİSİ ERKAN AKKUŞ'A TUTUKLAMA TALEBİ
24.08.2020 17:40 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:40
FETULLAHÇI  Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranırken İzmit'te yakalanan eski Bugün TV sunucusu Erkan Akkuş, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.  

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aranırken ihbar üzerine 21 Ağustos'ta İzmit'te yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Erkan Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüpheli Erkan Akkuş, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

SEVK YAZISINDA DARBE GİRİŞİMİNDEN HABERDAR OLDUĞU BELİRTİLDİ

Savcılığın tutuklamaya yönelik sevk yazısında, şüphelinin Twitter paylaşımlarına yer verilerek, "paylaşımların içeriği, sürekliliği ve zaman aralığı dikkate alındığında şüphelinin 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişimine zemin oluşturulacak şekilde kamuoyu oluşturduğu, darbe girişimi öncesinde yaptığı paylaşımlarla 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olduğu" belirtildi. Şüpheli Akkuş'un örgütün açıkça propagandasını yaptığı ve ev aramasında bir kitap içinde FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in fotoğrafının ele geçirildiği kaydedildi. Yazıda, şüphelinin örgüt hiyerarşisine dahil olup müsnet suçu işlediği konusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, ayrıca yakalama kararı ile ihbara istinaden aranarak yakalanmasının kaçma şüphesini ortaya koyduğu anlatıldı.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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