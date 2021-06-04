Son dakika haberleri: FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan iki kadın şüpheli Trabzon'a getirildi
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Son dakika haberleri: FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan iki kadın şüpheli Trabzon'a getirildi

Son dakika haberleri: FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan iki kadın şüpheli Trabzon'a getirildi
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan 2 şüpheli, Trabzon'a getirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan 2 şüpheli, Trabzon'a getirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde FETÖ üyesi olduğu tespit edilen ve firari olarak aranan 2 kadın zanlı, Ankara'da gözaltına alındı.

Trabzon'a getirilen kadınlardan birinin örgüt içi bölge talebe mesulü, ilçe sorumlusu ve ByLock kullanıcısı, diğerinin ise örgütün eğitim kurumlarında çalışmış, askeri mahrem yapılanmasında vazifeli ve ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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