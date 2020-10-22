Son dakika haberleri | FETÖ sanığı ihraç polise 6 yıl 3 ay hapis

Son dakika haberi... KAYSERİ'de FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve örgüt tarafından 'Gassalın elindeki meyyit' olarak fişlendiği ortaya çıkan eski polis Mehmet K., tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve örgüt tarafından 'Gassalın elindeki meyyit' olarak fişlendiği ortaya çıkan eski polis Mehmet K., tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık Mehmet K., hazır bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ele geçirilen dijital materyalde, 'Örgüt mensubu olup, gassalın elindeki meyyit olarak ifade edilen, zaafları olmayan, kendisini FETÖ'ye teslim etmiş, yöneticilik vasfı, grubu olanların yanı sıra sohbet hocalığı yapan' polis memurlarına verilen 'SAYV' koduyla fişlendiği ortaya çıkan Mehmet K., "Örgüt üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Görev yaptığım sürece mesleki telefon görüşmeleri yaptım. Örgütsel bir görüşmem olmadı. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Mehmet K.'yi, 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay sürecini dikkate alarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN