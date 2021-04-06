Son dakika haberleri | FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan 2 ihraç polise 6'şar yıl 3'er ay hapis

Son dakika haber: Kayseri'de Fetullahçı terör örgütü üyesi olmakla yargılanan 2 ihraç polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de Fetullahçı terör örgütü üyesi olmakla yargılanan 2 ihraç polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar O.Ö ve L.K. hazır bulundu. Ayrıca sanık avukatları da duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı tutuksuz 2 sanığında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasına yönelik mütalaa verdi.

Savunmalarında üzerine atılı suçu işlemediklerini söyleyen sanıklar, mahkeme heyetinden beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar O.Ö. ve L.K.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı