Son dakika haberleri | FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon: 532 gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon: 532 gözaltı kararı

Son dakika haberleri | FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon: 532 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik  İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. 

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel iletişim modeline uygun aranma kaydı suretiyle terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 459'u muvazzaf 532 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Şüphelileirn gözaltına alınması için İzmir ve İstanbul merkezli 62 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 97'si Jandarma Genel Komutanlığı, 111'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 16'sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 19'u Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 235'i astsubay, 8'i uzman çavuş muvazzaf konumda 243 şüpheli ile 31 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 274 kişiye gözaltı kararı verildi.

Öte yandandan,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 61'i Jandarma Genel Komutanlığı, 122'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 30'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 22'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22'si Milli Savunma Bakanlığı'na mensup 4'ü albay, 1'i yarbay, 9'u binbaşı, 24'ü yüzbaşı, 32'si üsteğmen, 3'ü teğmen, 142'si astsubay, 1 uzman çavuş toplam 216 muvazzaf asker ile 42 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 258 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Operasyon kapsamında, şu ana kadar çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve operasyonun devam ettiği öğrenildi. 

Son dakika haberleri | FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon: 532 gözaltı kararı
Son dakika haberleri | FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon: 532 gözaltı kararı
Son dakika haberleri | FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon: 532 gözaltı kararı
Son dakika haberleri | FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon: 532 gözaltı kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu! 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu! 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
İstanbul'dan kaçıp sığındıkları köylerine koronavirüsü sokmadılar
İstanbul'dan kaçıp sığındıkları köylerine koronavirüsü sokmadılar
4 ayda 3 kardeşini koronadan kaybedince isyan etti: Bu hastalık ailemizi yarıya indirdi
4 ayda 3 kardeşini koronadan kaybedince isyan etti: Bu hastalık ailemizi yarıya indirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adnan Menderes Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Diego Ömer Ali Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon: 532 gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 08:46:08. #1.14#

title