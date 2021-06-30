Son dakika haberleri: FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı.
Gelen son dakika haberlerine göre FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı.
FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl