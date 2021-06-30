Son dakika haberleri: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında 20 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis...
Son dakika gündem haberi: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında 20 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında 20 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş