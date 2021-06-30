Son dakika haberleri: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında 20 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis...
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Son dakika haberleri: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında 20 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis...

Son dakika haberleri: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında 20 sanık, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis...
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında 20 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında 20 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

Son Dakika | 'Selam Tevhid' kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
Son Dakika | "Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
İSTANBUL MERKEZLİ 24 İLDE FETÖ OPERASYONU : 47 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
İSTANBUL MERKEZLİ 24 İLDE FETÖ OPERASYONU : 47 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
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Son dakika haberleri: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında 20 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis... - Haberler
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