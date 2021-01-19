Son dakika haberleri... FETÖ'nün 'polis okulu' yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri... FETÖ'nün 'polis okulu' yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

19.01.2021 11:22 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:27
Son dakika haberleri... FETÖ'nün 'polis okulu' yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

Son dakika habere göre BALIKESİR merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'polis okulu' yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de şüphelilere yönelik Balıkesir ile İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Kilis, Ordu, Van, Zonguldak, Çorum ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 polis, 3 öğretmen ile ihraç 2 polis ve 12 özel sektör çalışanı gözaltına alındı. 20 şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

 

Son dakika haberleri... FETÖ'nün 'polis okulu' yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Son dakika haberleri... FETÖ'nün 'polis okulu' yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... FETÖ'nün 'polis okulu' yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 11:37:37. #1.14#
title