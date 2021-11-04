Son dakika haberleri | FETÖ'nün MASAK yapılanması davasında karar

ANKARA (DHA) - FETÖ'nün Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yapılanmasına ilişkin çoğu meslekten ihraç gelir uzmanı olan 8 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme itirafçı olan sanıklardan 4'üne 1 yıl 6 ay ile 3 yıl 6 ay arasında ceza verirken, 3 sanık beraat etti, 1 sanığın ise dosyası ayrıldı. Verilen cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına 8 sanık ile avukatları katıldı. Mahkeme, sanıkların savcılığın mütalaasına karşı savunmalarını sordu. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan sanıklarından Bilal Civci, "Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Tüm bildiklerimi anlattım" dedi. Bilal Civci daha önceki savunmalarında örgütle ilgili bilgiler vermiş 2010 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına hazırlandığı sırada sınav sorularının kendilerine verildiğini ve soruların sınavda çıktığını söylemişti. 2011'in Şubat ayında gelir uzman yardımcısı olarak atandığını söyleyen Civci, sınavı kazanıp göreve başlayan 20 kişiden 15'inin de soruların dağıtıldığı yerdeki kişiler olduğunu söylemişti.

Ceza verilen tüm sanıklar yönünden hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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