FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan doktor tutuklandı
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FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan doktor tutuklandı

08.12.2020 15:34 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:48

- FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan doktor tutuklandı Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda saklandığı ileri sürülen evde yakalanan ve hakkında hapis cezası bulunan doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan doktor tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda saklandığı ileri sürülen evde yakalanan ve hakkında hapis cezası bulunan doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Samsun'da mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalarda gözaltına alınan ihraç doktor E.Ü. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 hapis cezasının bulunduğu tespit edilen E.Ü. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan doktor tutuklandı
FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan doktor tutuklandı
FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan doktor tutuklandı
FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan doktor tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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