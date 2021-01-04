Son dakika haberleri | FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz soruşturmasında kazı yapılan alanda yangın

Gelen son dakika haberlerine göre SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, FETÖ'nün darbe girişiminde kilit rol oynayan Adil Öksüz'ün evrak dolu çantayı bir araziye gömdüğü iddiası ile kazı çalışması yapılan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, FETÖ'nün darbe girişiminde kilit rol oynayan Adil Öksüz'ün evrak dolu çantayı bir araziye gömdüğü iddiası ile kazı çalışması yapılan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında, Akyazı Küçücek Mahallesi Meşelik mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri fark eden mahalle halkı itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Yangının çıktığı bölgede FETÖ'nün darbe girişiminde kilit rol oynayan Adil Öksüz'ün evrak dolu çantayı bir araziye gömdüğü iddiası üzerine kazı çalışması yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri KURU