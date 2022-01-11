Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı - Haberler
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Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı

Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı
AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün, FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında oldukları tespit edilen, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 26 ilde operasyonları devam ediyor.

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AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri

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