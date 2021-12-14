Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı

Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı
AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Ankara merkezli 43 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA (AA) - Ankara merkezli 43 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 102 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 43 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.

Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 43 ilde yürütülen soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 43 ilde yürütülen soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

 Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi

Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title