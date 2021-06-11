Son dakika haberleri... FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASINDA KARAR (1)
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Son dakika haberleri... FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASINDA KARAR (1)

Son dakika haberleri... FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASINDA KARAR (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik, elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik, elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı. Firari sanık Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de arasında bulunduğu toplam 6 sanık hakkında örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. 6 sanığın yurtdışına çıkış yasaklarının devamına hükmedildi. Firari sanıklar Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyasının ise ayrılmasına karar verildi. 11 sanığa ise "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 2 yıl 1'er ay ile 1 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezaları verildi. 14 sank beraat ettirildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasında, 6 sanık 'terör örgütüne üye olmak' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasına...
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasında, 6 sanık "terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasına...
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