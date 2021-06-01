Son dakika haberleri! FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı

Son dakika haberleri! FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Ankara merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 6 muvazzaf askerden 5'i yakalandı.

Ankara merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 6 muvazzaf askerden 5'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, halen aktif faaliyet yürüten örgüt mensuplarının deşifre edilmesi için harekete geçildi.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, bazı örgüt mensuplarının, kontörlü ve ankesörlü telefonlardan haberleşerek örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve örgütün devamlılığını sağladıkları belirlendi.

Ankara, İzmir, Balıkesir ve Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 4'ü subay, 2'si astsubay 6 zanlıdan 5'i gözaltına alındı.

Firari zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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